قائد شرطة ذي قار يؤكد ما نشرته (بغداد اليوم) بشأن حملة الاعتقالات بالمحافظة

2022/12/09 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد العميد مكي شناع، اليوم الجمعة، تنفيذ اوامر اعتقالات وفقا لأوامر قبض قضائية في المحافظة، فيما نفى وجود حملة اعتقالات "عشوائية" .

وقال شناع، لـ (بغداد اليوم)، إن "من تم اعتقالهم جاءت بحقهم أوامر قبض اصولية"، موضحا أن "واجب القوات الأمنية اعتقال اي مطلوب للعدالة وهذ جزء من توجيهات وزير الداخلية لنا".

وتابع، أن "المحافظة تشهد هدوءً حاليا وساحة الحبوبي تخلو من التظاهرات"، مؤكدا أن "التظاهر حق مشروع وسنوفر كل الحماية لمن يخرج بالتظاهرات للمطالبة بالحقوق"، فيما لفت الى أ، "من خرج بالمحافظة ابرزهم خريجين ويريدون فرص عمل وهذا استحقاق لهم.".

وعن اللجنة التي ارسلها القائد العام لذي قار، بين قائد الشرطة أنها " لازالت تحقق بالأحداث التي رافقت التظاهرات مؤخرا ولن نعلن عن أي نتائج مالم يكتمل التحقيق".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، افاد مصدر مطلع ، بصدور اوامر قبض قضائية على رجال اعمال بتهمة تاجيج الاوضاع في ذي قار .

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم )ان "اوامر القبض تمت بحق خمسة اشخاص بينهم رجل الاعمال علي الشامي، ورئيس غرفة التجارة علي الخرسان، بتهمة تاجيج التظاهرات التي اندلعت في ذي قار يومي الاربعاء والخميس الماضيين".

واعلن قائد شرطة ذي قار العميد مكي شناع، امس الخميس، وصول لجنة برئاسة ضابط رفيع المستوى الى المحافظة للتحقيق باحداث الناصرية الاخيرة.





ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في وقت سابق بإرسال لجنة عليا إلى ذي قار للتحقيق في أحداث العنف بحق متظاهري الناصرية.

وقتل وأصيب نحو 19 شخصاً، إثر مواجهات مع الأمن، على خلفية تظاهرات اندلعت في محافظة ذي قار يوم الاربعاء الماضي فيما تجددت التظاهرات يوم امس الخميس .

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