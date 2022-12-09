"زوجه قتلها زوجها".. الكشف عن جريمة قتل "غامضة" في بغداد

2022/12/09 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية – أمن​كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة قتل غامضة لزوجه قتلها زوجها وسجلت على أنها انتحار في العاصمة بغداد.

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