2022/12/09 | 12:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يكشف.. لماذا تنازل #مقتدى_الصدر عن الحكم! | اخبار المنتصف 2022/12/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يكشف.. لماذا تنازل #مقتدى_الصدر عن الحكم! | اخبار المنتصف 2022/12/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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