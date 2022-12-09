شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: زيارتي إلى إيران جاءت بسبب القصف وهذا ما ابلغوني به..

2022/12/09 | 13:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EUvolnX4No8

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