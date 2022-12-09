2022/12/09 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني على هامش القمة العربية الصينية في الرياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/09 | 13:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني على هامش القمة العربية الصينية في الرياض) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني على هامش القمة العربية الصينية في الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).