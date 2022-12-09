2022/12/09 | 13:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YEpJka8-s8A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "المغيبون مغدورون".. عشائر "البوعكاش" تخاطب رئيس البرلمان: لا تتستر على الحقيقة #الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "المغيبون مغدورون".. عشائر "البوعكاش" تخاطب رئيس البرلمان: لا تتستر على الحقيقة #الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).