رئيس تحالف العزم يرد على الحلبوسي: صلاح الدين لا يقيمها الطارئون

2022/12/09 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد تصريحاته الاخيرة بعدم وجود محافظ لصلاح الدين.

وقال السامرائي، في تدوينة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "محافظة صلاح الدين لا يقيمها الطارئون، نتعامل بحكمة مع التخرصات السياسية ذات الاغراض المكشوفة".

وتابع، أن "رد الاساءة اسهل ما يكون ولكننا لا نتصرف بردود الافعال"، مذيلا تغريدته بوسم "#صلاح_الدين_لها_العزم".

وكان الحلبوسي قد ادلى بتصريحات صحفية متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم) قال فيها إن "صلاح الدين بلا محافظ منذ فترة طويلة ولا اقصد بالموقع انما بالصفة"، مضيفا أن "وضع صلاح الدين مؤلم ولا محافظ يحافظ عليها".

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