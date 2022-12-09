الحلبوسي يؤكد المضي بسن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد

2022/12/09 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، على المضي بسن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد.

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): "نؤكد دعمنا لجهود الحكومة والمؤسسات الرقابية التي تعمل على الحدِّ من نفوذ الفساد والفاسدين، ونعمل من موقع مسؤولية السلطة التشريعية والرقابية على سنِّ التشريعات اللازمة التي تسهم في مكافحة الفساد".

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