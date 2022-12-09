الرئيس رشيد يدعو نظيرته الهنغارية الى زيادة عدد بعثات الطلبة العراقيين

2022/12/09 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ،في قصر بغداد، رئيسة جمهورية هنغاريا كاتالين نوفاك، داعيا اياها الى زيادة عدد البعثات الدراسية للطلبة العراقيين .

وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم) ان "اللقاء بحث آليات تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأعرب رئيس الجمهورية عن تطلّع العراق لتمتين علاقات الصداقة مع جمهورية هنغاريا، وإدامة التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم الشعبين الصديقين".

وتابع " الرئيس تحدث عن الوضع الأمني في العراق الذي شهد تطوراً كبيراً نتيجة تضحيات العراقيين التي قدمت من أجل بلدهم، كذلك تعاون الأصدقاء ومساندتهم للقوات الأمنية.



وأكد فخامته على ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تقديم العون للنازحين الذين تضرروا بفعل المجاميع الإرهابية، والإسراع في حسم هذا الملف وتأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".

وأشارت الرئيسة كاتالين نوفاك بحسب البيان إلى "العلاقات القوية التي تربط البلدين، معربة عن تطلع بلدها لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون وبما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين.



وأكدت فخامتها على أهمية عودة العراق إلى لعب دوره الحيوي في المنطقة والعالم.



مشيرةً إلى التحسن الأمني الذي شهده، وجددت موقف بلادها الداعم لجهود العراق في الحفاظ على استقراره وأمنه".

وقال البيان إن " الحديث تطرق إلى التعاون الثقافي القائم بين العراق وهنغاريا، حيث أكد الرئيسان على أهمية تطويره وبما يعزز علاقات الصداقة الثنائية.



وأشارت رئيسة هنغاريا في هذا السياق إلى الطلبة العراقيين الذين يدرسون هناك وحرص حكومة بلادها على توفير كل سبل النجاح لهم.



ودعا فخامته إلى زيادة أعداد الطلبة العراقيين في هنغاريا لإكمال الدراسات العليا وتوفير الأمن والسلامة لهم، بالإضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين بغداد وبودابست،فيما وجهت الرئيسة نوفاك خلال اللقاء، دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة هنغاريا".

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