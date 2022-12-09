توسعة المدينة ونقل المناطق الصناعية.. المخطط الانمائي الشامل الجديد لبغداد (صور)

2022/12/09 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، عن اتمام الصيغة النهائية للمخطط الانمائي الشامل الجديد لمدينة بغداد عام ٢٠٣٠ ، مشيراً الى تحديد مدة ٦٠ يوماً لعرضه امام الرأي العام والمختصين لابداء الملاحظات بشأنه.

وذكر بيان للامانة ان "امين بغداد ترأس جلسة طارئة للجنة العليا للتصميم الاساس لمدينة بغداد وتمت الموافقة على الصيغة النهائية للمخطط الانمائي الشامل للعاصمة بغداد عام ٢٠٣٠ ".

وتابع ان " امانة بغداد سبق ان قامت بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية لغرض اعداد مخطط انمائي جديد يحدث المخطط الانمائي الشامل القديم الذي انتهت صلاحياته عام ٢٠٠٠".

واشار الى ان "المخطط الجديد اقترح عدة فعاليات في العاصمة بغداد منها توسعة المدينة باتجاه الاطراف ونقل المناطق الصناعية من مركز المدينة باتجاه حدود العاصمة ومقترحات عديدة لمعالجة مشاكل النقل والاسكان وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المدينة على وفق القوانين النافذة ".

واضاف ان " المخطط سيعلن لمدة ٦٠ يوماً امام الرأي العام والجهات المختصة لابداء وتقييم الملاحظات بشأنه وبعد انتهاء مدة الاعتراض المحددة ٦٠ يوماً سيتم ارساله للامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه واعتماده وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة " .

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