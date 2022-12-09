2022/12/09 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية – أمنكشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة قتل غامضة لفتاة وسجلت على أنها انتحار في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سجلت على أنها انتحار".. الكشف عن جريمة قتل "غامضة" في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سجلت على أنها انتحار".. الكشف عن جريمة قتل "غامضة" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).