أكبر لاعب في العالم .. 55 عاماً وينضم لنادٍ جديد

2022/12/09 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

وقّع كازو ميورا، أكبر لاعب كرة قدم في العالم، مع نادٍ جديد لمواصلة مسيرته المستمرة طوال 36 عاماً، فقد بدأ المهاجم البالغ من العمر 55 عاما، والذي قضى عقدا من الزمن مع المنتخب الياباني، مسيرته الاحترافية في العام 1986 مع نادي سانتوس البرازيلي.

ومنذ ذلك الحين، تنقل بين 14 ناديا، لكنه أمضى 17 عاما مع نادي يوكوهاما، قبل إعارته إلى سوزوكا بوينت جيترز في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً لنيكان سبورت، فقد باشر ميورا الخطوات للانضمام إلى نادي أوليفيرنس، الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، حيث شوهد اللاعب الذي بدأ بلعب كرة القدم قبل ولادة ليونيل ميسي، في المطار متجهاً إلى البرتغال لاتمام عملية الانتقال.

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