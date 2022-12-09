اعتقال 4 مطلوبين بمداهمة وكرين لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

2022/12/09 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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شَرَعت قوة مشتركة من قسم مراكز الوسط وبالتنسيق مع الفوج السادس لمديرية شرطة نفط الوسط وبالتعاون مع مدير شؤون افواج الوسط وجهاز الامن الوطني في محافظة ديالى عثرت القوة على وكرين للمتاجرة الغير شرعية بالنفط ومشتقاته ، وأسفرت العملية عن اعتقال اربعة مطلوبين وضبط اسلحة ثقيلة ومتوسطة واعتدة وخزانات مختلفة السعات بالاضافة الى ضبط ثلاثة عجلات كانت تستخدم لنقل المنتوج النفطي المخالف في قضائَي خانقين والمنذريّة.تم ايداع المتهمين التوقيف وحجز المضبوطات داخل احدى مراكز شرطة النفط تمهيداً لاكمال الاوراق التحقيقية لعرضها على القضاء المختص.

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