بغداد.. زحام خانق يضرب الطرق المؤدية الى ساحة النسور والعلاوي

2022/12/09 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، ازدحاما خانقا في الطرق المؤدية الى ساحة النسور ومنطقة العلاوي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العاصمة بغداد تشهد ازدحاما خانقا بجميع الطرق المؤدية الى النسور والعلاوي".

واضاف أن "الازدحام جاء بالتزامن مع تجمع عدد من المواطنين للخروج بتظاهرات غاضبة وسط العاصمة بغداد ".

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