هيئة الحشد الشعبي توضح بشأن إمكانية التقديم لـ

2022/12/09 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن إمكانية تقديم منتسبي هيئة الحشد الشعبي الى كلية الحشد العسكرية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنوه المديرية العامة للتدريب في هيئة الحشد الشعبي، بأن موضوع ترشيح منتسبي هيئة الحشد الشعبي للتقديم الى كلية الحشد العسكرية انما هو من صلاحية التشكيلات والوحدات وليس للمديرية علاقة بترشيح اي منهم".

وأضافت أنه "تنحصر مهام المديرية باجراء الفحص الاولي الطبي والبدني واجراء المقابلات وذلك من خلال لجان مختصة شكلتها المديرية لهذا الغرض لتقوم بالاختبارات الاولية القياسية النظرية منها والعملية والمناظرة لضوابط القبول المعمول بها تمهيدا لقبولهم في الكلية".

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