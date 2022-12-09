بينهم 10 إيرانيين.. بريطانيا تفرض عقوبات على منتهكين لحقوق الإنسان

2022/12/09 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الجمعة، فرض عقوبات تستهدف 30 شخصا حول العالم وصفتهم بـ "الشخصيات السياسية الفاسدة ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".

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