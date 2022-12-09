بيان الامم المتحدة بعد لقاء الممثل السامي للحضارات والممثلة الخاصة للأمين العام في العراق بالمرجع السيستاني

2022/12/09 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرف الممثل السامي لتحالف الأمم

المتحدة للحضارات السيد ميغيل أنخيل

موراتينوس برفقة الممثلة الخاصة للأمين

العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت

بمقابلة آية الله العظمى سماحة السيد

علي السيستاني يوم 7 كا

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