شاهد بالفيديو.. العراق في القمة العربية – الصينية و مخاوف من رد الفعل الامريكي

2022/12/09 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wZIQbcPoYUM

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