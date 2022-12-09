2022/12/09 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GEKXqY0gKh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما بين استقبال ولي العهد السعودي للكاظمي واستقبال نائب محافظ للسوداني.. ما هو مستقبل "حكومة الاطار"؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما بين استقبال ولي العهد السعودي للكاظمي واستقبال نائب محافظ للسوداني.. ما هو مستقبل "حكومة الاطار"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).