انطلاق القمة الخليجية الصينية في العاصمة السعودية الرياض

2022/12/09 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، الجمعة، بمشاركة قادة دول الخليج وممثليهم والرئيس الصيني، شي جينبينغ الذي وصل العاصمة السعودية، الرياض، مساء الأربعاء.

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