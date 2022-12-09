2022/12/09 | 15:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولة فرنسية: الشتاء القادم سيكون أسوأ بكثير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/09 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة فرنسية: الشتاء القادم سيكون أسوأ بكثير) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولة فرنسية: الشتاء القادم سيكون أسوأ بكثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).