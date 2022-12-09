2022/12/09 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مقر انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، في العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقبال السوداني والوفد المرافق له، ولي عهد المملكة سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وسيُلقي السوداني كلمة العراق أمام القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

التالي

منذ 45 دقيقة

نائب رئيس البرلمان: بناء الدولة يبدأ بتقديم الفاسدين إلى القضاء

منذ ساعتين

انطلاق القمة الخليجية في الرياض

منذ ساعتين

زيارة مرتقبة للسوداني إلى بيروت

منذ ساعتين

السوداني يؤكد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر

منذ ساعتين

الحلبوسي يؤكد دعمه لجهود الحكومة والمؤسسات الرقابية للحد من نفوذ الفساد والفاسدين

منذ 3 ساعات

رئيسة هنغاريا: أهمية عودة العراق إلى لعب دوره الحيوي في المنطقة والعالم

منذ 3 ساعات

السوداني ونظيره اللبناني يبحثان تنسيق المواقف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

منذ 4 ساعات

السوداني للرئيس الصيني: العراق يرغب في الإفادة من خبراتكم بمجالات متعددة

منذ 5 ساعات

واشنطن تؤكد دعمها لجهود السوداني في مكافحة الفساد

منذ 5 ساعات

بالوثيقة..



نص رسالة بلاسخارت في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).