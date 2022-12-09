أوكرانيا تتهم روسيا بقتل 5 مدنيين بعد قصف دونيتسك

2022/12/09 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أوكرانيا مقتل 5 مدنيين وإصابة اثنين، بعد قصف روسي لمنطقة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، أمس الخميس.

وقال بيان لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو على تلغرام، نقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية اليوم الجمعة:”قتل الروس 5 مدنيين في منطقة دونيتسك، 3 في باخموت، و1 في توريتسك و1 في نيتيلوف.



وأصيب اثنان آخران”.

وطبقاً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تحاول القوات الروسية تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهي باخموت، وأفديفكا.

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