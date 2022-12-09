2022/12/09 | 15:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eJhDR9PadTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق القمة الخليجية الصينية في الرياض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق القمة الخليجية الصينية في الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).