2022/12/09 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | انطلاق أعمال القمة الخليجية الصينية في العاصمة السعودية الرياض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: emxPVZk_wEk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | انطلاق أعمال القمة الخليجية الصينية في العاصمة السعودية الرياض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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