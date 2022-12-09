الانتخابات المبكرة بالعراق.. حكومة السوداني صامتة والسفيرة الامريكية متحمسة

2022/12/09 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهر اجتماع ائتلاف “إدارة الدولة”، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي...

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حكومة السوداني صامتة والسفيرة الامريكية متحمسة أولاً على المسلة.

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