2022/12/09 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: حكومة السوداني تسعى إلى تحقيق علاقات تعاون متوازنة مع الجميع المركز الخبري الوطني.

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