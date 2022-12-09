(بغداد اليوم) تنشر الوجبة العاشرة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والاوائل

2022/12/09 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الجمعة، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والبكالوريوس والبالغة 2655 درجة (الوجبة العاشرة) .

وذكر بيان لوزارة المالية ان الدرجات جاءت كالآتي :ـ

•وزارة المالية / المصرف الزراعي 20

•وزارة المالية / المصرف الصناعي 20

•وزارة المالية / المصرف العقاري 20

•وزراة المالية / شركة التأمين العراقية 50

•وزارة المالية / شركة التأمين الوطنية 50

•وزارة المالية / شركة اعادة التأمين 50

•وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب 1000

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وزارة المالية / هيئة التقاعد الوطنية 160

•وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة 200

•وزارة المالية / دائرة الموازنة 40

•وزارة المالية / الدائرة القانونية 30

•وزارة المالية / الدين العام 20

•وزارة المالية / دائرة المحاسبة 100

•وزارة المالية / مصرف الرشيد 300

•وزارة المالية / مصرف الرافدين 500

•الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية 35

•المحكمة الاتحادية العليا 60

وتابع البيان، أن "ذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 281لسنة 2022، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3، ومن المشمولين بالقرار رقم 59لسنة 2017، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67لسنة 2017".

وختم انه "سيتم تزويد الوزارة بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين ".

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