منفذ زرباطية.. ضبط واحباط محاولة تهريب 9 عجلات مخالفة لضوابط الاستيراد

2022/12/09 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط واحباط محاولة تهريب 9 عجلات حمل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "منفذ زرباطية الحدودي يتمكن من ضبط 9 عجلات تحمل ماده حصى مكسر معبأة بشلفان ومخبأة بداخلها (سماد اليوريا) الكيميائي أستخدام مزدوج".

واضاف، أنه "تمت عملية الضبط بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق بدرة وتم إحالة العجلات الى مركز شرطة كمرك زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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