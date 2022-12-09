بعد تبادل لأطلاق النار.. القبض على مسلح ينوي تنفيذ

2022/12/09 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مسلح بعد تبادل إطلاق النار معه كان ينوي تنفيذ "دگه عشائرية" على بيت أحد المواطنين.

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