ايقاف 6 حالات ابتزاز و18 حالة عنف أسري في عدة محافظات

2022/12/09 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الجمعة، عن توقيف 6 حالات ابتزاز و18 حالة عنف أسري وعدد من حالات التحرش، بالتزامن مع حملتها التوعوية في الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في عدة محافظات.

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