2022/12/09 | 16:33 - المصدر: PUBG

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل الفرق المحترفة تتنافس على بطولة 2022 PUBG MOBILE National Championship في العراق – بالشراكة مع QI CARD

تتنافس الفرق على اللقب الوطني وحصة من مجموع الجوائز البالغ 30,000 دولار أمريكي

بغداد، جمهورية العراق – 8 ديسمبر 2022: ستشهد بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card (2022 PMNC Iraq Powered by Qi Card) مشاركة الفرق واللاعبين من مختلف أنحاء البلاد، للتنافس على مجموع الجوائز البالغ 30,000 دولار أمريكي، مع فرصة التأهل إلى بطولة PMPL 2023.



وسيحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث على مبالغ 9000 و4000 و3000 دولار أمريكي على التوالي.

وتزداد الإثارة بدعوة الفائزين في بطولتيّ الربيع والخريف من PMCO Middle East للمشاركة مباشرةً في بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card خلال مرحلة نصف النهائي.

كما ستتم دعوة الفرق الهابطة من بطولة PMPL Arabia الخريف للمشاركة في بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card في مرحلة النهائيات، في حين ستضمن الفرق الثلاثة الأولى في البطولة حجز مقاعدها في بطولة 2023 PUBG MOBILE Pro League Arabia وهي البطولة الرسمية للمحترفين لأشهر لعبة هواتف ذكية في العالم.

وستُلعب مرحلة المجموعات في بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card بمشاركة أفضل الفرق المختارة في الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر، تليها مرحلة نصف النهائي في الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر أو 2 إلى 5 يناير، على أن تُقام النهائيات من 12 إلى 14 يناير 2023.

تهدف بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card إلى العثور على أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العراق ومساعدة اللاعبين على التواصل عبر بطولة ملحمية، وتشجيع المنافسة والاحتراف في مشهد الرياضات الإلكترونية سريع النمو في المنطقة.



وتهدف أيضاَ إلى تقديم منافسة مرحة وترفيهية لمحبي ببجي موبايل الذين ساهموا حقًا في نجاح اللعبة.

ومن المقرر أن تُبث المسابقة مباشرةً ابتداءً من الساعة السابعة أو الثامنة مساءً بتوقيت العراق على قناة PUBGM Esports MENA.

وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card في الشرق الأوسط وإفريقيا في 2022، ستلعب شركة OPPO دورًا فاعلًا في تقديم تجربة لعبة غامرة وسلسة بشكل استثنائي لمحبي الألعاب في المنطقة.

ولمزيدٍ من المعلومات والتفاصيل حول بطولة بطولة 2022 ببجي موبايل الوطنية في العراق بالشراكة مع Qi Card، يُرجى زيارة حسابات ببجي موبايل على فيسبوك وإنستاجرام، ويوتيوب، وتيك توك.

يمكنكم تنزيل ببجي موبايل مجاناً من App Store وGoogle Play Store.

قم بطلب PUBG Mobile كارد الخاص بك من خلال تطبيق خدمات كي App Store و Google Play Store

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نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017.



تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد.



ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

نبذة عن Qi Card:

Qi Card هي شركة رائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في العراق، والتي تستخدم الهوية البيومترية كوسيلة تحقق من حامل البطاقة.



يتم تشغيل وإدارة بطاقة Qi Card بواسطة International Smart Card "ISC"، وهي الشراكة الأكثر نجاحًا في تاريخ العراق.



مع شركائها من بنوك الدولة، مثل بنكيّ الرافدين والراشد، وصل عدد المستخدمين إلى نحو 7 ملايين مواطن.



حتى الآن، لدى ISC نظام بيئي يضم 17000 نقطة بيع وأكثر من 6000 تاجر يستخدمون مخطط Qi لتوفير أقساط سهلة وأنشطة تجارية أخرى.



من خلال عضويتها الرئيسية في Mastercard، أصدرت ISC حتى الآن أكثر من 1.8 ملايين بطاقة Mastercard وهي أكبر مزود لماستركارد في العراق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي https://www.qi.iq وحسابات التواصل الاجتماعي على لينكدإن و تويتر وفيسبوك وإنستاجرام وتيكتوك.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@tencent.com

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