بالوثيقة.. القضاء العراقي يحكم بسجن مثال الألوسي ومصادرة أمواله

2022/12/09 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بسجن

السياسي والنائب الأسبق مثال الالوسي

لمدة سبع سنوات.

وجاء الحكم بحسب وثيقة حصلت وكالة نون

عليها ، بتهمة قيام الالوسي باهانة

السلطة القضائية في لقاء تلفزيوني.

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