الامم المتحدة: السيد السيستاني عمود المذهب الشيعي وقائد ديني عالمي يحترمه الجميع (فيديو)

2022/12/09 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الممثلة الخاصة لبعثة الأمم

المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، والممثل

السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل

موراتينوس، ان المرجع الديني الأعلى

السيد علي الحسيني السيستاني هو عمود

المذهب الشيعي وقائد ديني

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