شاهد بالفيديو.. مباشر | انطلاق القمة العربية - الصينية للتعاون والتنمية في العاصمة السعودية الرياض

2022/12/09 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: isn_ekizM6E

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