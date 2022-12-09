خشان: إتاوات تسببت بإيقاف حقل القيارة في زمن إحسان عبد الجبار

2022/12/09 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث السياسي المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، عن "إتاوات" فرضتها وزارة النفط في عهد وزير النفط السابق، إحسان عبد الجبار، على شركة سنغالية، وأن الاخيرة امتنعت عن دفعها ما تسبب بايقاف الانتاج في حقل القيارة.

وقال خشان، عبر منشور على فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم) إن "وزارة أحسان عبد الجبار اوقفت انتاج النفط في حقل القيارة (٥٠,٠٠٠ - ٦٠,٠٠٠) برميل يوميا بسبب رفض الشركة السنغالية دفع اتاوات، بحسب ما وصلتنا من معلومات سنعمل على التحقق منها، ولا نعرف سبب امتناع الوزارة الجديدة عن استئناف العمل في هذا الحقل النفطي المهم".

ورأى أن "وزارة النفط هي البقرة الحلوب التي لا يكفي حزب واحد لحلبها، ولذا تتوسع دائرة اتفاقات وتوافقات توزيع المناصب فيها لتحقق مصالح الاحزاب رغم خلافاتها واختلافاتها"، مبينا: "أعتقد إن اعادة هيكلتها إجراء ضروري لحماية عائدات النفط".

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