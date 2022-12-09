انطلاق القمة العربية – الصينية بمشاركة السوداني

2022/12/09 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلقت القمة العربية – الصينية، اليوم الجمعة، المقامة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة بإعلان انطلاقها.

وأكد بن سلمان في كلمته إن "العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والقمة تؤسس لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات وفي مقدمتها التغير المناخي والمشاكل البيئية وملف تعزيز الأمن الغذائي.

ويوم أمس الأربعاء، وصل السوداني إلى الرياض، للمشاركة في القمة العربية - الصينية.

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