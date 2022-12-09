القبض على متهم بالارهاب خلال عبوره سيطرة في الجادرية

2022/12/09 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن لواء رئاسة الجمهورية الأول، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وقال اللواء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اثناء الممارسة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في نقطة تفتيش الجادرية، تمكن لواء رئاسة الجمهورية الأول وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على أحد المتهمين على وفق المادة (٤ إرهاب) وتم تسليمه اصوليا الى وكالة الاستخبارات الداخلية - مكتب الكرادة".

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