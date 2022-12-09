العراق ليس بينهم !! | أفضل 10 دول عالمياً في جودة الحياة.. وترتيب “مفاجئ” لعواصم عربية

2022/12/09 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادلت السويد وكندا مركزيهما في قائمة أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة، إذ تصدرت السويد القائمة لعام 2022، في أحدث تقرير للوكالة الإعلامية الأميركية “US News”.

وكشف تقرير العام الحالي، عن أن كندا والتي يقطنها نحو 38 مليون شخص وثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة تراجعت مركزين لتحتل المرتبة الثالثة، فيما صعدت السويد للمركز الأول، وتلتها الدنمارك، وهي مملكة أوروبية صغيرة يعيش فيها نحو 5.8 مليون نسمة ويبلغ الناتج المحلي لها 397 مليار دولار.

وعلى الرغم من صدارة سويسرا للترتيب العام كأفضل دولة في العالم لعام 2022، إلا أنها حلت في المرتبة الرابعة في مؤشر جودة الحياة، بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة.

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