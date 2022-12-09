2022/12/09 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: الحكومة العراقية اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة لمكافحة الفساد

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