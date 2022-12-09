2022/12/09 | 17:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BS1bAn-al88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: إذا لم تتحقق المتطلبات السياسية للأطراف كافة فمتى تتحقق؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: إذا لم تتحقق المتطلبات السياسية للأطراف كافة فمتى تتحقق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).