استهداف متظاهرين بذي قار.. هل تعود الاحتجاجات إلى الشارع العراقي؟

2022/12/09 | 17:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى الأيام الماضية، شهدت مدينة الناصرية بجنوب العاصمة العراقية بغداد تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات والصدامات بين محتجين وقوات الأمن، تسبّب بسقوط قتلى وجرحى، لتعود المدينة إلى واجهة الأحداث من جديد.

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