السوداني وميقاتي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين (فيديو)

2022/12/09 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس

الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مجمل

العلاقات الثنائية والتعاون بين العراق

ولبنان على مختلف المجالات والصعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس م

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