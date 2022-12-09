السوداني يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني في الرياض (فيديو)

2022/12/09 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات

مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين

بينغ، وذلك على هامش مشاركة سيادته في

القمة العربية الصينية للتعاون

والتنمية التي تستضيفها المم

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