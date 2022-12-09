واشنطن: ندعم جهود السوداني والحكومة العراقية في مواجهة الفساد

2022/12/09 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية،

اليوم الجمعة، دعمها لجهود رئيس مجلس

الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة

الفساد.

السفارة الأمريكية في بغداد قالت في

بيان، اننا "ندعم جهود رئيس الوزراء

محمد شياع السود

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