يبدأ بـ4 مخافر جديدة.. اهتمام

2022/12/09 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الجمعة، عن البدء بمشاورات لبناء 4 مخافر حدودية مع ايران شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "هناك اهتماما مضاعفا من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف امن الحدود مع ايران، ومنع اي حالات سلبية خاصة التهريب او التسلل"، لافتا الى ان "فريقا حكوميا مشتركا بدأ فعليا باجراء تقييم شامل منذ اسبوعين".

وأضاف أن "من أبرز النتائج المتوقعة هي بناء 4 مخافر حدودية جديدة لدرء النهايات السائبة وهي المناطق المعقدة والتي تمثل منحدرات ومنخضفات في العمق والتي يجري تغطيتها من خلال اعادة انتشار أمني تبدأ أولى مراحله ببناء مخافر نموذجية تكون بداية لتطبيق اي خطط مقبلة".

واشار الى انه "لم يسجل اي تعزيز لقوات الحدود ضمن قاطع ديالى حتى الآن، لكن رصد تعزيز لقدرات قوات الحدود الايرانية لاكثر من مرة خاصة مع التظاهرات في المدن الإيرانية".

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