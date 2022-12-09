إعلان قائمة منتخب الشباب استعداداً لوديتي الأردن

2022/12/09 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنَ الجهازُ الفنيّ لمُنتخبِ الشَباب، بقيادةِ المُدربِ عماد محمد، قائمةً تضمُّ (34) لاعباً للالتحاقِ بتدريباته التي ستنطلقُ صباح يوم غدٍ السبت في ملعبِ نادي أمانةِ بغداد في العاصمةِ بغداد استعداداً لمباراتي الأردن الوديتين اللتين ستستضيفهما العاصمةُ الأردنيّة عمان في التاسع والعشرين من هذا الشهر والأول من الشهر المُقبل تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا للشَبابِ التي ستضيّفها أوزبكستان في شهر آذار / مارس من العام المقبل.

وبحسب بيان الجهاز الفني الذي تلقته (بغداد اليوم)، فأن "القائمة ضمت كلاً من اللاعبين: حسين حسن، عمران زكي، عباس كريم، مصطفى باسم، عبد الرزاق قاسم، عباس مانع، محمد قاسم، علي صادق، أسهر علي، أمين الحموي، ألكسندر اوراها، علي عباس، عبد القادر أيوب، أحمد صباح، سجاد محمد نجفي، كاظم رعد، مسلم موسى، محمد جميل، آدم طالب، ساجد عباس، حيدر أحمد، حسن علي حسين، محمد عماد، سجاد محمد مهدي، إسماعيل أحمد، عبود رباح، حسين كاظم، مصطفى قابيل، عباس فاضل، عباس ماجد، حيدر عبد الكريم، شربل شمعون، حسين علي لطيف، بلند إزاد".

من جانبه، قدّمَ الجانبُ السعوديّ اعتذاره من خوضِ مباراتين وديتين أمام منتخبنا في مدينةِ جدة السعوديّة بداية الشهر المُقبل، وذلك لأسبابٍ وصفها بالخاصّة.

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