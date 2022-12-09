مجلس شيوخ صلاح الدين يؤكد دعمه لإدارة المحافظة: سئمنا من الصاعدين على أكتاف المكون

2022/12/09 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس شيوخ صلاح الدين، اليوم الجمعة، دعمه لإدارة المحافظة، فيما عبر عن "سئمه" ممن وصفهم بـ"الصاعدين على أكتاف المكون".

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه يعلن "دعمه الكامل لحكومة المحافظة وادارتها"، داعيا "السياسيين الذين ينتمون لمحافظات اخرى بالاهتمام بشؤون محافظاتهم فلصلاح الدين أهل هم من يقررون مصيرها ومن يقودها ويدير مؤسساتها".

وبين أن "اهل مكه ادرى بشعابها، وقد سئمنا من التصريحات التي لاتسمن ولاتغني من جوع، والتي يطلقها بعض الصاعدين على اكتاف المكون وناخبيه وأصواتهم بين الفينة والأخرى".

وطالب الحكومة المركزية بـ"ايلاء صلاح الدين اهتماما اوسع من خلال الموازنة القادمة ومشاريع صندوق الاعمار، لتحقيق الخدمات وتعزيز الامن في كل ارجاء المحافظة".

ودعا المجلس أيضا "سياسيي المحافظة سواء في البرلمان او خارجه، العمل من اجل صلاح الدين واعلاء شأنها وتحقيق الخدمات لمواطنيها، وتفويت الفرصه على المشاريع الطارئة والمتربصين بوحدة المحافظة والساعين للصعود على اكتاف أبنائها ونهب خيراتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، أن "التخرصات السياسية ذات الاغراض المكشوفة" يتم التعامل معها بحكمة، فيما اشار الى أن "صلاح الدين لا يقيمها الطارئون".

وقال السامرائي، في تدوينة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "محافظة صلاح الدين لا يقيمها الطارئون، نتعامل بحكمة مع التخرصات السياسية ذات الاغراض المكشوفة".

وتابع، أن "رد الاساءة اسهل ما يكون ولكننا لا نتصرف بردود الافعال"، مذيلا تغريدته بوسم "#صلاح_الدين_لها_العزم".

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