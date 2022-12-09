الرئيس الصيني عن ’القمة’: حدث مفصلي سيقود نحو مستقبل أجمل

2022/12/09 | 17:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | الرئيس الصيني: القمة العربية الصينية حدث مفصلي في تاريخ العلاقات العربية الصينية وستقود نحو مستقبل أجمل عاجل | الرئيس الصيني: الصين والدول العربية تتبادل مشاعر الثقة والدعم الثابت للقضايا الحيوية للجانبين عاجل | الرئيس الصيني: المنفعة المتبادلة هي القوة الدافعة للعلاقات الصينية العربية

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