2022/12/09 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطى النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، إشارة قضائية بتوقيف الممثلة اللبنانية، ستيفاني صليبا، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، وذلك على خلفية شبهات في قضايا مالية تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بسبب "شبهات مالية مرتبطة برياض سلامة".. السلطات اللبنانية توقف الممثلة ستيفاني صليبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بسبب "شبهات مالية مرتبطة برياض سلامة".. السلطات اللبنانية توقف الممثلة ستيفاني صليبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).